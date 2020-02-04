شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الزمالك والبرلمان.. مرتضى منصور يعلن عدم الترشح لمنصب نقيب المحامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عدم الترشح لمنصب نقيب المحامين في الفترة القادمة. وقال رئيس النادي، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر النادي: «نقابة المحامين ستشغلني عن مهمتي مع الزمالك وفي مجلس النواب، وسأظل

خادما للمحامين بدون منصب».

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