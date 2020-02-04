شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يستمع لأقوال «بكري» في شكوى «الوطنية للإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، التحقيق في الشكوى المقدمة من حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ضد برنامج «حقائق وأسرار» للإعلامي مصطفى بكري على قناة صدى البلد، حول ما أثاره البرنامج ضد الهيئة الوطنية للإعلام والعاملين بها، أن الهيئة ستتنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح شركة لتطوير البرامج بالقناة، وأن هناك نية للاستغناء عن العاملين بالقناة، أثناء عملية تطوير شاشات الوطنية للإعلام.

واستمعت اللجنة إلى أقوال نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصري، التي سردت للجنة وقدمت مستندات تؤكد عدم صحة ما تم بثه في برنامج «بكري» بشأن سحب الترددات الخاصة بالفضائية المصرية أو الاستغناء عن أي من العاملين بها.

كما استمعت اللجنة خلال اجتماعها، إلى أقوال محمود بكري، رئيس تحرير البرنامج، وممثل إدارة القناة في الشكوى.

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ومن المنتظر أن تواصل اللجنة تحقيقاتها في الشكوى تمهيدا لإصدار توصية بشأنها.

وستعقد لجنة الشكاوى اجتماعًا لها لمواصلة مناقشة تقرير أعدته لجنة الرصد بالمجلس عن الأداء الإعلامي خلال شهر يناير، والتغطيات الإعلامية ومن أهمها التغطية الإعلامية لفيروس «كورونا».

وقال جمال شوقي، رئيس اللجنة، إن الاجتماع يناقش ما إذا كان شاب التغطية مخالفات من عدمه، ومدى الالتزام بالمعايير الإعلامية في شأن نشر الأخبار الخاصة بالصحة والأوبئة والتي قد تسبب الذعر والقلق للرأي العام.

وأضاف: «كما ستناقش اللجنة مدى الالتزام بإسناد الأخبار لمصادرها الرسمية وهي وزارة الصحة، والمنوطة بالحديث عن مثل هذا الأمر دون غيرها.