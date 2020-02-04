شكرا لقرائتكم خبر عن «مواطنون ضد الغلاء» تعلن عن «شخصية 2019»: «طبيب الغلابة وصلاح ووالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جمعية مواطنون ضد الغلاء نتيجة مراجعات الجمعية للمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، والشخصيات ذات التأثير الاجتماعي المشاركين في الأعمال الخيرية خلال عام 2019 .

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وقالت الجمعية في بيان، الثلاثاء، إنه جاء في مقدمة الشخصيات الفاعلة، ومنحهم لقب شخصية العام الدكتور محمد مشالى «طبيب الغلابة»، والذي كرث جهده وحياته لخدمة البسطاء، الذين يؤمن بحقهم في العلاج بأقل سعر ممكن حتي يخفف عنهم ضغوط الحياة ويعد سعر الكشف لديه أقل سعر في مصر على الإطلاق شامل التحاليل وربما منح المريض الدواء مجاناً، ويحصل الآن على رسوم كشف 10 جنيهات، مؤكدة أن «الدكتور محمد مشالي من أبرز شخصيات العام 2019».

وأضافت الجمعية أن «الكابتن محمد صلاح اللاعب بنادى ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر يعد من أبرز شخصيات العام الماضى لدوره البارز في الأعمال الخيرية وكان من ابرزها تبرعه بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح ترميم معهد الأورام الذي طالته يد الإرهاب الأثمة فضلا عن إسهاماته في صندوق تحيا مصر لصالح علاج مرضي فيروس سى وإسهامه في بناء المدارس والتبرع لصالح مستشفى 57357 وغيرها من المستشفيات والإنفاق على المحتاجين في قريته نجريج».

وأشارت إلى أن «اسم الوزيرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة قد برز ضمن الشخصيات البارزة في العام الماضي لنجاحها في عدة مبادرات بادر بها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية- في مقدمتها مبادرة تكافل وكرامة التي تمنح مبالغ ماليه لغير القادرين، ومبادرة سكن كريم، وتطوير مساكن الفقراء، وإدخال وصلات المياه والتيار الكهربائى لغير القادرين، ومبادرة المشروعات متناهية الصغر والتى استفاد منها 450 ألف اسرة بتكلفة بلغت 900 مليون جنيه، وبلغت المشروعات المنفذة 60 ألف مشروع متناهي الصغر فضلا عن مبادرة رئيس الجمهورية أطفال بلا مأوى، كما تمكنت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة والي من حماية 16 ألف من الأطفال بلا مأوى وإنقاذ خمسة ألاف من الاطفال المشردين من خلال فريق التدخل السريع بالمديريات المختلفة ومتابعة الجمعيات الخيرية الكبري التي تمارس دورا إيجابيا لرعاية أطفال الشوارع».