شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: حل 99% من شكاوى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنها تعمل على متابعة تطبيق الآليات المختلفة للتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة، والذي تلقى حوالى 64218 شكوى، وتم حل 63466 منها، وجارى دراسة 752 أخرى، بمعدل رد يصل إلى حوالى 98.83%، بجانب 14435 شكوى واردة عبر قنوات التواصل المختلفة (جهات حكومية ـ برقية ـ خطاب ـ فاكس ـ تليفون) وتم حل 14370 منها وجارى دراسة 65 أخرى بمعدل رد يصل إلى حوالى 99,55%، بالإضافة إلى تطبيق ارتفاع شكوى الفواتير وSMS والذى تلقى حوالى 6393 شكوى وتم حل 6228 منها وجارى دراسة 165 أخرى بمعدل رد يصل إلى حوالى 97,42%.

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وأضافت الوزارة، في بيان لها، الثلاثاء، أن إجمالى عدد الشكاوى التي تم تلقيها من خلال المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى الجمهور والمتمثلة في الموقع الإلكترونى للوزارة، الشكاوى الواردة للمكتب عبر قنوات التواصل المختلفة، تطبيق ارتفاع شكوى الفواتير وSMS بلغت حوالى 85046 شكوى، تم حل 84064 منها، وجارى دراسة 982 أخرى بمعدل رد يصل إلى حوالى 98،85%.

وأشار البيان إلى الخط الساخن 121، والذى تم تفعيله منذ أغسطس 2016 الذي تلقى أكثر من( 7،8) مليون مكالمة، حيث بلغ عدد الشكاوى الفنية حوالى 4,5 مليون شكوى، وبلغ عدد الشكاوى التجارية حوالى 308465 شكوى، وتم الانتهاء منها وحلها بنسبة 99,98%، وتضمنت هذه المكالمات أيضاً ابلاغ قراءات وابلاغ سرقات وإبلاغ عن أعمدة إنارة واستعلام عن متأخرات وحساب فواتير واستفسارات.

وحول بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء والتى تم تفعيلها منذ يناير 2012، فقد بلغ إجمالى عدد الشكاوى 38487 شكوى، وتم حل 38135 منها وجارى دراسة 352 أخرى وقد بلع معدل الرد حوالى 99،09%.