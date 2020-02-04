شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان ضيف شرف معرض القاهرة الدولى للكتاب المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت د. إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، أن ضيف شرف الدورة المقبلة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 المقبلة لعام 2021، سيكون دولة اليونان.
وأضافت خلال حفل ختام الدورة الـ51، أن هذا العام يشهد تقليدا هو الأول من نوعه بإعلان ضيف شرف الدورة المقبلة بحضور سفير الدورة المقبلة حفل ختام الدورة الحالية.
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