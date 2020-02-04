شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «شات» وتسجيلات جنسية.. استبعاد مدير مدرسة في بنها (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر عبدالرحمن فتح الباب، مدير عام إدارة بنها التعليمية، استبعاد مدير مدرسة بمدينة بنها لحين الانتهاء من التحقيق معه فيما نسب إليه من تجاوزات أخلاقية وجنسية وأعمال منافية للآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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كان طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين بتورط مدير مدرسة شهيرة ببنها في شات جنسي وتبادل صور فاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب تسجيلات صوتية لمكالمات جنسية بينه وبين إحدى السيدات، الأمر الذي أثار حفيظة هيئة المدرسة وأولياء الأمور، وطالبوا بالتحقيق فيها واستبعاده من إدارة المدرسة التي شهدت في عهده أكثر من واقعة تجاوزات واستغلال للمدرسة في أغراض شخصية لصالح معارف المدير.

أحال وكيل الوزارة الشكاوى لمدير إدارة بنها التعليمية، حيث تم فتح تحقيق وجمع المعلومات حول الواقعة، وتقرر استبعاد المدير وتكليف آخر مكانه للقيام بالعمل لحين انتهاء التحقيقات.

وشدد طه عجلان، وكيل وزارة التعليم، على مواجهة أي تصرفات خارجة عن التقاليد والأعراف التربوية والتعليمية وتطبيق القانون على الجميع داخل المؤسسات التعليمية قائلا: «ليس لدينا ما نخشى منه أو نخفيه، لا يوجد أحد فوق المساءلة حتى وكيل الوزارة نفسه».