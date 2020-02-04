شكرا لقرائتكم خبر عن الغد يطرح مبادرة «شركاء لا فرقاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرح حزب الغد مبادرة بعنوان «شركاء لا فرقاء»، والتي تهدف إلى توحيد صفوف شركاء ثورة ٣٠ يونيو في تحالف انتخابي واحد يخوض الانتخابات القادمة بجميع انواعها على قائمة وطنية واحدة تمثل كل احزاب ثورة ٣٠ يونيو.

و أكد الغد في بيانه: «إنه لا معنى للتنافس بين الشركاء، ولا معني لتفتيت الأصوات بين انصار ثورة ٣٠ يونيو، وان ذلك يصب في مصلحة أعداء تلك الثورة العظيمة التي ازاحت تنظيم الإخوان الدولي واسقطت مشروع تمكينه من دول المنطقة، كما افشلت حل القضية الفلسطينية لإسرائيل على حساب مصر وارضها واستردت الوطن من خاطفيه».

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كما طرحت مبادرة حزب الغد الاخذ بالنظام الانتخابي «المختلط» الذي يجمع بين نظام القائمة المطلقة والفردي بإعتباره النظام المناسب للمرحلة وليس بإعتباره النظام الأمثل، وجاء في البيان: «يدرك الغد ان لكل نظام انتخابي عيوبه ومميزاته، كما يدرك إنه لايوجد نظام انتخابي أفضل من نظام وان عليك ان تختار من تلك الأنظمة مايتناسب وحالتك السياسية ومايتناسب مع المرحلة وماهية الاشتراطات الدستورية لديك».

واكد المهندس موسى مصطفي موسي رئيس الحزب، في تصريحاته: «إننا ننطلق أولا ًمن كوننا نمر بمرحلة دقيقة هي وفقا للتوصيف السياسي»المرحلة الانتقالية«لثورة ٣٠ يونيو، والتي تهدف إلى استكمال تحقيق اهداف تلك الثورة التي ارادها الشعب، وتأمين الوطن من خاطفيه، كما ننطلق ثانياً من الحرص على تفعيل المادة الخامسة من دستور البلاد الذي يؤكد ان النظام السياسي في مصر قائم على التعددية الحزبية وليس المستقلين».

واضاف رئيس حزب الغد: «اننا تنطلق ً من السعي إلى تمكين الأحزاب السياسية وتقويتها وتقليص ظاهرهة المرشح الفردي إلى اقصي درجه ممكنه وتشجيع المواطنين على الانخراط في الاحزاب وبنائها وممارسة العمل الوطني والسياسي من خلالها ومحاولة بناء هياكل تنظيمية حزبية حقيقية قادرة على ملئ الفراغ السياسي تحقيقاً لاهداف الثورة ومبتغي المادة الخامسه من الدستور.»