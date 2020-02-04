شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل الأخوة الإنسانية ومستقبل الإعلام » في ورشة بملتقى «التجمع الإعلامى العربي بأبوظبى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات الورشة الرابعة بعنوان «مستقبل الأخوة الإنسانية ومستقبل الإعلام العربي»، ضمن فعاليات ملتقى «التجمع الإعلامي العربي من أجل الأخوة الإنسانية» المنعقد بالعاصمة الاماراتية أبوظبى.

وتديرها الإعلامية نوفر رمول، والمتحدثون الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة المصرى اليوم، والكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والإعلامي شريف عامر، الإعلامي خالد البرماوي، والإعلامي عثمان مرغني، الإعلامية دانة الصياغ.

وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد في كلمته: «إن المستقبل نتيجة ما فعلناه وما نفعله الآن يحدد مصيرنا، فعلينا أن نعي ذواتنا ونفهم العالم وما يحتاجه الآخر لكي نصنع مادة شيقة تناسب الاختلافات الفرديةبين فئات الجمهور».

وأكد سعيد خلال كلمته: «أنه لتفعيل ما تنص عليه وثيقة الأخوة الإنسانية، علينا أن نعي أن القضية التي تمس كل الناس هي وظيفة الإعلام، وأن الإنسانية كلها شأن عام، فقضية الإعلام العربي ليست بأن على المحتوى أن يقضي بين القضاة أو يكون حكما، ولكن بأن يجيد الإعلامي التعامل مع الحقائق والعلاقات بين الموضوعات».



وأضاف: «أن لابد من التعامل مع مسألة الأقليات للوصول إلى الوطنية وحتى لا تتفتت الدولة، وأن نحارب الفقر ونتغلب على مشكلة الاستيراد والتصدير، وأيضا تحرير الفكر الديني والقومي والوطني عن طريق التكنولوجيا»، مشيراً إلى أن الإعلامي لديه اختيارات عند التناول لذا عليه الاختيار وفقا للمبادىء الإنسانية وما يحتاج إليه الجمهور.

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قال الكاتب ياسر رزق: «إننا نمر مرحلة انتقالية منذ ٢٠١١، وهي ما نسميه بقمة جبل الجليد، وسقطت النظم العربية لأنها أرادت أن تتحول إلى ممالك».

وأضاف خلال فعاليات الورشة الرابعة: «أن الإعلام وزع جهوده ما بين الدعايا والحرب النفسية، وفيما يخص النوع الثاني لدينا كنموذج قطري قناة الجزيرة، فيستخدمون الحرب النفسية ضد مصر والإمارات والبحرين وغيرها من الدول في محاولة للتأثير على العالم العربي بتزييف الواقع وخلق صورة جديدة غير واقعية».

وأكد: «أن لولا احتياج العالم لما وقع كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وقداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، وثيقة الأخوة الإنسانية، ولكن بسبب الأحداث التي نشهدها وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا بسبب داعش وغيرهم أصبحت لدينا حاجة ماسة للوثيقة».

وأشار إلى أنه يرى أن الوثيقة تخاطب المستقبل أكثر من الحاضر، متسائلا: «هل وصلت إلى الغرب والإعلام الغربي لتطبيقها بكل بنودها في خطوة نجو السلام؟!».

ولفت إلى أن الحراك جليا في الدول العربية، ففي لبنان ثورة على الطائفية ونهضة لإقامة الدولة الوطنية، وفي مصر حراك ضد جرائم الإخوان فتم افتتاح مسجد وكنيسة إلى جانب بعضهما البعض في العاصمة الإدارية تعبيرا عن التوحد.

وأشار إلى أن الوثيقة تشهد خوارج عليها تحديدا في قطر، وعلينا مع الالتزام بها استبعاد جهات معينة، فعلى سبيل المثال نجد محطات تمارس علينا الحرب النفسية وتفتح أبواقا لجماعات معادية للعروبة والوطنية وتخالف حتى الوثيقة العربية.

وذكر رزق أن بعض وسائل الإعلام لا تحترم حركة الحياة الخاصة، ولا تتعامل بمسئولية مع المشاهد، وفقط إن احترمنا دساتيرنا ولوائح المهنة يمكن أن يتغير كل شيء للأفضل.