شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتابع إصلاح كسر ماسورة مياه بمصر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، خلال مروره الصباحي، موقع كسر ماسورة المياه بقطر 150 مم بتقاطع شارع الخليفة المأمون مع شارع الميرغنى بمصر الجديدة، للتأكد من إتمام أعمال شفط المياه، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الماسورة وعودة حركة المرور لطبيعتها.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغا، صباح الثلاثاء، يفيد بكسر الماسورة وانفجار المياه بمحيط الموقع، وعلى الفور انتقل المسؤولون بشركة المياه وحي مصر الجديدة للقيام بأعمال الإصلاح مصطحبين شفاط لسحب المياه الموجودة بالشارع، وتم عمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات.

وأكد محافظ القاهرة على رئيس حي مصر الجديدة ومسؤولي شركة المياه بإعادة الشئ لأصله بعد التأكد من إتمام أعمال الاصلاح وعدم تسرب المياه.