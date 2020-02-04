شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المنصورة» تتهم نائبًا بالاعتداء عليها بالسبّ: «بسبب نقل أحد أقاربه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتهمت سوسن يوسف مجاهد رئيس مجلس مدينة المنصورة، النائب محمد عقل، عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، بالاعتداء عليها وعلى موظفي المجلس، الإثنين، بسبب رفضهم تنفيذ طلبات تقدم بها ونقل موظف من أقاربه بالإدارة الهندسية بقرية كوم الدربي.

قالت «مجاهد» في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه فوجئ موظفي مجلس المدينة بالنائب يسبّ ويلعن في نواب المجلس وفى الموظفين قائلًا: «موظفين حرامية«، مهددًا برفع الأمر لرئيس الوزراء ولوزير التنمية المحلية، بحسب قولها.

وأضافت أنه انفعل عليها، وسب المجلس كله أثناء حضورها لجنة بالمحافظة في حضور النائب بحجة «عرقلتها لمصالحه ونقلها موظف من أقاربه بقرية كوم الدربي».

Advertisements

وتابعت: «النائب اعتاد سب الموظفين والتطاول عليهم داخل المجلس، بسبب رفضهم تنفيذ طلباته الخاطئة، وفى آخر زياره له سبّ نواب المجلس بلفظ خارج، واتهمنا بوقف تنفيذ طلباته، وإمبارح فوجئت به ينفعل ويتطاول على بالمحافظة بحجة قيامي بنقل موظف بقرية كوم الدربى، وقالى إزاى تنقلى حد من رجالتي، وهذا الموظف متهم في قضية فساد، وكان لازم يتنقل من مكانه، ومعظم طلبات النائب غير قانونية، وبالتالي يتم رفضها وآخرها رغبته في الترخيص لفرن في شقة سكنية يعنى عايز يحول شقة سكنية لتجارى، وهذا مخالف للقانون 119، بالإضافة لطلب تعلية مستشفى على أرض زراعية بقرية تلبانة، وهذا مخالف، لأن قيود الارتفاع بالقرية 9 أمتار، والقوات المسلحة هي التي تحدد الارتفاعات»، بحسب قولها.

وأضافت رئيس المجلس: «إذا رفضنا له طلب يقول لنا هو أنا لازم أقل أدبى عليكم علشان تسمعوا كلامي.. وهذا أمر لا يقبله أي مسؤول في الدولة أن يتعرض موظفي الدولة للسبّ والشتم باستمرار هكذا«، بحسب قولها.

ومن جانبه، نفى النائب محمد عقل، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المنصورة، سبه لموظفي مركز المنصورة أو التطاول على رئيسته قائلًا: «أنا شتمت نفسى ونواب البرلمان زملائى بالدائرة لسكوتنا على فساد موظفى مجلس مدينة المنصورة، وهذا كان في لحظة انفعال مني، لأن الموظفين معوقين لمصالح الناس وفى الوقت نفسه هناك فساد كبير بالمجلس بدليل السماح ببناء 20 برج مخالف في دوران قرية ميت خميس والإدارات الهندسية كلها فساد، ومع ذلك لم يتم نقل سوى موظف قريبي نكاية في وليس لصالح العمل»، بحسب زعمه.

وأضاف «عقل»: «فيما يخص ترخيص الفرن فإن المواطن يريد أن يتوسع ولا يوجد بالقرى حاجة اسمها تجارى وسكنى»، مشيرًا إلى أنه «حصلت على تأشيرات عديدة من المحافظ أيمن مختار ولا يتم تنفيذها بسبب تعنت مجلس المدينة»، بحسب زعمه.