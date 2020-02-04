شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة سياحة الإسكندرية: السياحة لم تتأثر بـ«كورونا» والحديث عن الأضرار سابق لأوانه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، عضو مجلس ادارة غرفة شركات مصر، إن حركة السياحة في المحافظة لم تتأثر بفيروس كورونا الجديد، المتفشي في مقاطعة ووهان الصينية، وإن الحديث عن رصد تأثر السياحة بالفيروس سابق لأوانه؛ خاصة وأن فصل الشتاء أوشك على الرحيل.

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وأوضح «المانسترلى»، لـ«المصري اليوم»، أن نسبة الإشغال الفندقى في الإسكندرية، تجاوز 88%، فيما تصل النسبة سنوياً 93%، نتيجة توالى الأحداث السياحية والفنية، لاسيما وأن الإسكندرية تعد المحافظة الأكبر في نسب الإشغال السياحى والأعلى في سعر بيع الغرف الفندقية، مقارنة بشرم الشيخ والغردقة.

وردا على سؤال حول استعدادات الغرفة للمؤتمر الدولى للمتاحف المقرر استضافته في الإسكندرية عام 2022، أشار إلى أن «المدينة تعانى ندرة الغرف الفندقية»، لافتا إلى أنه «كان يوجد لديها 4200 غرفة، وتم زيادة القدرة الاستيعابية إلى 6000، وهو عدد غير كاف؛ خاصة وأن المدينة مقبلة على تنظيم مؤتمر دولى يحضره نحو 5 آلاف خبير، ما يتطلب رفع الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية إلى 20 ألف غرفة، لاستيعاب المشاركين في المؤتمر والذين يفدون إلى الإسكندرية، حتى نستطيع التسويق للإسكندرية».

وذكر أن مؤتمر المتاحف يعد أكبر حدث للتراث والمتاحف في العالم، ويحضره نحو ٥ آلاف خبير وشركة سياحية عالمية، ما يتطلب الاستعداد الجيد لهذا الحدث المهم بخطط عمل تستهدف مضاعفة عدد الغرف واعتماد آلية غير تقليدية للتسويق للإسكندرية عالميا؛ خاصة وأن مصر من الدول التي أسست المجلس الدولي للمتاحف في اليونسكو عام 1946 ولها لجنة خاصة في المجلس الدولي، بوصفها الدولة الأكثر عمقًا من الناحيتين الحضارية والتراثية.