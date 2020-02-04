محافظ البحر الأحمر يستعرض إمكانية تركيب «GPS» لمراكب الصيد ومركبات السفاري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لحماية المواطنين والصيادين.. محافظ البحر الأحمر تناقش إمكانية تركيب «GPS» لمراكب الصيد ومركبات السفاري

محمدالسيد سليمان

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ناقش محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، مع مسؤولي الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ الإقليم، إمكانيات الشركة في تركيب جهاز GPS لمراكب الصيد لسهولة تتبعها وحماية الصيادين، وسرعة إنقاذهم حال تعرضهم لأي خطر.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أنه حريص على حياة أبناء المحافظة بصفة عامة، والصيادين بصفة خاصة، لذلك سيتم تركيب جهاز «GPS» لكل مراكب الصيد العاملة بالمحافظة، وقد تم الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الفكرة بدأت عقب فقدان 4 صيادين بمدينة الغردقة في شهر يناير الماضي، ولم يتم العثور عليهم حتى الآن، رغم كل جهود البحث التي مازالت مستمرة.

خلال الإجتماع استعرض مسئولي الشركة خطوط سير بعض المراكب التي تم تركيب جهاز الGPS بها، وأوضح العميد محمد فهمي مدير إدارة المبيعات والتسويق بالشركة كيفية تحديد مكان مركب الصيد وطريقة عمل الجهاز قائلاً: «يصدر جهاز التتبع تنبيه في حالة دخول المركب منطقة محظورة، أو تخطي السرعة المقررة، وفي حالة الضغط على التنبيه سيقوم بتوضيح كافة البيانات الخاصة بالمركب، ومكانه ليتدخل مسؤول المراقبة ويتعامل مع الموقف، ويخطر الجهات المعنية».

كما ناقش المحافظ مع الشركة إمكانية تركيب جهاز تتبع GPS لمركبات السفاري، لضبط هذه المنظومة، وتوفير أعلى معدلات السلامة والامان لقائديها ومستقليها، مشيراً إلى أن ذلك إنطلاقاً من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطويع التكنولوجيا لخدمة المجتمع، وتحقيق التنمية الشاملة، وذلك في إطار إستراتيجية بناء مصر الرقمية.