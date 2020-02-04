شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: جار تشطيب 613 عمارة بـ «سكن مصر» و«JANNA» بالمنصورة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر، بمدينة المنصورة الجديدة، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ433 عمارة، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات، بجانب تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بمشروع «سكن مصر»، وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ 180 عمارة منها، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ أيضاً بمدينة المنصورة الجديدة، تنفيذ 1149 فيلا، تضم 2103 وحدات، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ500 فيلا، وجارٍ تنفيذ 1392 وحدة سكنية (58 عمارة) بالإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي.

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وقال «الجزار»: أنه تم البدء في تنفيذ كلية المعاملات القانونية الدولية، بجامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والتي تضم كليات الطب البشري والصيدلة وطب الفم والأسنان والعلوم والهندسة وعلوم وهندسة المنسوجات والمعاملات القانونية الدولية وكلية إدارة الأعمال.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه جارٍ تنفيذ محطة تحلية المياه، بطاقة 160 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة الإنجاز 15 %، ومحطة المحولات بطاقة 500 ميجا فولت أمبير كمرحلة أولى بطاقة 300 ميجا فولت أمبير، وبلغت نسبة الإنجاز 15 %، بجانب تنفيذ شبكات مياه الشرب، والري والصرف الصحي، وصرف الأمطار، وشبكات الطرق، وعدد من المشروعات الخدمية، وهي مدرستان للتعليم الأساسي و8 أسواق تجارية بالمناطق (1، 2، 3، 4) ومركز صحي.

وأضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو كيلو متر بالجهة الشرقية من كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ويضم الكورنيش ممشى وكافيتريات وبرجولات ومقاعد وحارة دراجات وملاعب ومناطق للقراءة والإنترنت ومناطق ألعاب للأطفال، وجارٍ تنفيذ 1400 م بالجهة الغربية من الكورنيش.