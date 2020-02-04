شكرا لقرائتكم خبر عن غلق ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العدوة.. «خطرة على الجثامين والمترددين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت مديرية الصحة والسكان في المنيا، الثلاثاء، ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي العدوة المركزي لصدور تقارير هندسية وفنية تؤكد أنها «تمثل خطورة على المترددين من الصحة والطب الشرعي، والنيابة العامة، والعمال، والأهالي، لعدم سلامة المبني الملحق، وعدم صلاحية الإضاءة وكابلات الكهرباء، بالإضافة لعدم كفاءة أجهزة حفظ الجثامين».

فيما تم تطوير ثلاجتي حفظ الموتى بمستشفيي مغاغة وبني مزار بالجهود الذاتية بعد توقف أكثر من 10 شهور بسبب وجود تلفيات المنشآت ومعدات حفظ الجثامين.

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من جانبه، قال الدكتور خلف رياض، مفتش صحة العدوة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تقدم بمذكرة بهدف صيانة المشرحة من الكهرباء والنظافة العامة لانبعاث روائح كريهة وعدم كفاية الإضاءة، حفاظًا على المترددين على المشرحة، ما دفع إدارة المستشفى للغلق لأسباب هندسية وفنية، لحين القيام بأعمال التطوير.

وقال المهندس أحمد عبدالعظيم سليمان، منسق حملة التبرعات بمركز مغاغة، إنه تم إنشاء مشرحة جديدة وتطوير القديمة بقيمة 550 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن البداية كانت تحفيز من أحد المتبرعين بمبلغ 15 ألف جنيه، عقب علمه بتعطل ثلاجة حفظ الموتى ونقل الجثامين إلى مستشفيات العدوة والمنيا، وانتهت بـ 30 ألف جنيه بإجمالي 550 ألف جنيه، حيث تم إحلال وتجديد القديمة وصيانة الثلاجات القديمة، وتخصيص ثلاجة جديدة لحفظ 12 جثمانا لتصبح عدد الآسرة الخاصة بحفظ الموتى 18 سريرًا، 12 جديدًا، و6 قديمة تمت صيانتها.

فيما أعلن الدكتور أسامة الجمل، مدير مستشفي بني العام، إعادة تشغيل مشرحة المستشفى بعد غلق أكثر من 8 أشهر بقرار من النيابة العامة، بسبب وجود حشرات وقوارض داخل المشرحة، حيث تم التطوير وإعادة التشغيل، وتضم المشرحة 10 أدراج لحفظ الجثامين.