سقوط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه في الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه.

تبلغ للمقدم أحمد عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة الشروق، من أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية بأنه حال استقلاله سيارة أجرة فان ماركة سوزوكي لم يحدد رقمها يستقلها 3 أشخاص أدلى بأوصافهم التقريبية وأثناء سيرهم بدائرة القسم، قام أحدهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته فأصابه بجروح مختلفة بالرأس واستولوا منه على مبلغ1350جنيه، هاتفه المحمول وقاموا بإنزاله من السيارة بذات الطريق وهربوا.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

وأسفرت التحريات التي أشرف عليها العميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد بعض الأكمنة وتمكن الرواد مصطفى نبيل وأبو زيد عاصم وجلال مطاوع وكريم الجمل ومصطفى البابلي ومحمد هندي وعمرو أشرف، ضباط مباحث القسم، من ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش، فرد رصاص، عدد 6 طلقات مختلفة الأعيرة، سلاح أبيض "سكين"، سيارة فان ماركة سوزوكي "مستأجرة"، سيارة أجرة "ميكروباص" قيادة أحدهم يعمل عليها وبمواجهتهم أمام العقيد وائل عرفان، مفتش المباحث، بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه باستخدام الأسلحة والسيارتين المضبوطين بحوزتهم تم بإرشادهم ضبط الهاتف المستولى عليه ومبلغ 1060جنيه من متحصلات واقعة السرقة وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعميد سامح الحميلي، مأمور قسم الشروق، إلى النيابة العامة.