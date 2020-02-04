بـ 180 طربة حشيش.. القبض على تاجر الكيف بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سمح غيث:
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بكميات كبيرة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام أحد الأشخاص عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مُقيم بدائرة قسم شرطة محرك بك بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع وخاصة مخدر الحشيش متخذاً من دائرة قسم شرطة محرم بك مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 180 طربة من مخدر الحشيش وزنت 22,5 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
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