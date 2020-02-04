ضبط عصابة يتزعمها صيدلي لتصنيع وترويج العقاقير المخدرة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الامن بالشرقية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بتصنيع وترويج العقاقير المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام 4 أشخاص "صيدلي، موظف بشركة تغليف مستحضرات طبية، عامل بصيدلية، موظف بشركة صناعات دوائية، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية" بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في مجال التصنيع والاتجار بالعقاقير المخدرة خاصة عقار الترامادول وترويجه على عملائهم متخذين من (صيدلية) كائنة بدائرة قسم شرطة فاقوس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية وبالاشتراك مع إدارة تفتيش الصيادلة بالشرقية تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالصيدلية المشار إليها، وبتفتيشها ومسكن أحدهم تم ضبط 7 آلاف قرص مخدر لعقار الترامادول، 30 كيلو جرام من بودرة الترامادول المخدر، 100 كيلو من بودرة الإمفيتامين التي تُستخدم في تصنيع العقاقير المخدرة، 29 كيلو من مادة برمنجنات البوتاسيوم 100 كيلو نيتريك أسيد، 45 علبة بيتادين غير صالحة للاستهلاك الأدمي، 198 من منتج دوائي مغشوش وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

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كما تم ضبط كمية من مستلزمات الانتاج تستخدم في عملية تصنيع دواء مغشوش وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، سيارتين، مبلغ مالي، 4 هواتف محمول.

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار واستخدامهم المواد الكيميائية في عمليات التصنيع والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار واستخدامهم للسيارتين والهواتف في النقل والترويج، وقُدرت قيمة المضبوطات 1,300,000 مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.