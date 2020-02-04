مباحث الصف تداهم منزل مسجل خطر اتخذه وكرا لتجارة السلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط أحد الأشخاص؛ لاتجاره في الأسلحة النارية والذخائر وبحوزته فردي خرطوش وطلقات نارية.
أكدت تحريات المقدم محمد علي مفتش فرقة شرق الجيزة، اتجار عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بدائرة مركز الصف) في الأسلحة النارية والذخائر متخذاً دائرة المركز مسرحاً لنشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد يسري رئيس مباحث الصف من ضبطه بمسكنه وبحوزته فردين خرطوش، 3 خزائن آلية،21 طلقة مختلفة الأعيرة، مبلغ مالي.
بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.
وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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