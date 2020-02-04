خالته استدرجته بـ"القهوة".. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثة شاب بشبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أمن القليوبية ينجح فى كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (شخص) ملقاةٍ بمنطقة بيجام بدائرة القسم.. وبالإنتقال لمحل البلاغ تبين أن الجثة لأحد الأشخاص (عامل بصيدلية ، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بذات المنطقة) ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده ، وبسؤال (والده) قرر بسابقة علاج إبنه من تعاطى المواد المخدرة ولم يعلل سبباً لوفاته وأضاف بعدم وجود هاتفه المحمول .

فقد أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من (خالة المجنى عليه وزوجها ، مقيمان بذات المنطقة)

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عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها وإعترفا تفصيلياً بإرتكابهما الواقعة ، وقررا بسابقة محاولة المجنى عليه تهديد (المتهمه الأولى) أكثر من مرة وأبنائها ، ولدى علم (المتهم الثانى) طلب من زوجته إستدراجه لمسكنهما وعقب وصوله قامت بتقديم مشروب "قهوة" له دست به

أقراص منومة ، وعقب غيابه عن الوعى قام بكتم أنفاسه فأودى بحياته وإستولى على هاتفه المحمول وقام بالتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور .. وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.