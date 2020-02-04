خلال شهر.. ضبط 18 قضية مخدرات وقضية تهريب مشغولات ذهبية بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، تحت إشراف اللواء محمد صلاح، مدير مباحث المطار، جهودها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حركة السفر والوصول بالمطار، والعمل على كشف أية محاولات للسفر أو الدخول للبلاد بطريقة غير شرعية عن طريق التزوير أو التلاعب في جوازات السفر أو التأشيرات الخاصة بالدول خلال شهر يناير الماضي.

جاءت أبرز جهود الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، عن ضبط 25277 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 1385 حكم قضائي متنوع، 38 مخالفة في مجال شروط التصاريح الممنوحة للعاملين، 86 مخالفة في مجال ضبط السائقين المخالفين، 8 مخالفات في مجال مزاولة مهنة بدون ترخيص.

وأثمرت الجهود عن ضبط 18 قضية في مجال "المخدرات"، 8 قضايا في مجال تهريب النقد، فحص وتحرير 37 مخالفة مستندات سفر مزورة تم ضبطها، وضُبط في مجال قضايا "تهريب المشغولات الذهبية والفضية والمعادن النفيسة" قضية واحدة، 13 قضية في مجال تهريب البضائع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق