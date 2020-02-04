خلال 24 ساعة.. ضبط 125 قضية مخدرات وتنفيذ 52 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط 32 قطعة سلاح ناري بحوزة 26 متهما، 125وتنفيذ 52045 حكم قضائي متنوع، وضُبط في مجال المخالفات المرورية 29968 مخالفة متنوعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

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