وزيرة الثقافة: اليونان ضيف شرف معرض القاهرة الدولى 52

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

تصوير - محمود بكار:

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خلال المؤتمر الصحفي الختامي لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، الذي أقيم ظهر الثلاثاء، اختيار دولة اليونان، ضيفا لشرف الدورة الـ52.

Advertisements

وسلم سفير دولة السنغال إيلى سايبى، درع المعرض والمستوحى من الشعلة الأولمبية، لسفير دولة اليونان نيكولاس غاريليذيس.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة والدولي للكتاب، تعقد تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتحل السنغال ضيف شرف هذه الدورة، وجرى اختيار العالم المصري الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام.

وتختم الدورة فعالياتها في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، وقد شهدت هذه الدورة حضور 40 دولة عربية وأجنبية، بزيادة 5 دول عن الدورة الماضية، ويشارك بها 900 دار نشر، منها 594 ناشرا مصريا، و255 ناشرا عربيا وأجنبيا، و7 ناشرين للكتب الإلكترونية، و41 مشاركا ضمن مكتبة سور الأزبكية، و3 مشاركات لذوي القدرات الخاصة، ولأول مرة اختيار سفراء للترويج للمعرض خارجيا.