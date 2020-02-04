برلماني عن إعادة تشغيل المصانع المغلقة: "قرار جرئ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

وصف النائب محمد العقاد، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الفورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها، بالقرار الجرئ الذي لا يصدر سوى من زعيم وقائد يقدر حجم الصناعة المصرية.

وأوضح "العقاد"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هناك آلاف المصانع والشركات المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الإنفلات الأمني خلال عام 2011، وأعمال السرقة ووقف عجلة الإنتاج، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة، وهذه التوجيهات ستكون بمثابة توفير آلاف فرص العمل، وزيادة المنتج المحلي وتقليل حجم الاستيراد، وهذا سينعكس بدوره بشكل صريح على المواطن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المصانع كانت تمثل عقبة كبرى في الاقتصاد الوطني، وكان لها دور في زيادة نسبة البطالة، وعلى الرغم من الحديث عن ضرورة إعادة النظر في هذا الملف، ولكن رئيس الجمهورية كعادته يتخذ القرارات الجرئية، وبهذه التوجيهات سيتم إعادة تشغيل هذه المصانع مرة أخرى، وفي القريب العاجل سيجنى المصريون ثمار هذه القرارات الجريئة.