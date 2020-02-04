تحسّبًا لـ"كورونا".. طلب إحاطة بشأن استعداد الحكومة للفصل الدراسي الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن استعداد الوزارة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، خلال الأيام القادمة، في ظل تصاعد وتيرة انتشار فيروس كورونا، وإمكانية تأثر الطلاب من ذلك مع حالة الزحام والتكدس بالفصول بمختلف مدارس الجمهورية.

وقال "طلعت"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الطلب تضمن أن الفصل الدراسي الثاني بمراحله التعليمية المختلفة ينطلق خلال الأيام المقبلة، في ظل الإجراءات الحكومية التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على المواطنين جراء انتشار فيروس كورونا من دولة الصين، وهو الأمر الذي يتطلب أن يكون لدى وزارة التربية والتعليم إجراءات واضحة نحو الحفاظ على حياة الطلاب في ظل الزحام والتكدس الكبير بمختلف الفصول الدراسية بمحافظات مصر.

ولفت: لا بد من أن تشمل خطة الوزارة رؤية توعوية للطلاب في الأسبوع الأول من الدراسة، من خلال مختصين يوضحون لهم الإجراءات المطلوبة لحماية أنفسهم من التعرض لهذا الفيروس، مع الإجراءات الخاصة نحو اتباعها في حالة التعرض لذلك، ومن ثم نحمي الطلاب وأسرهم بجانب الجهود التي تتم من وزارة الصحة والجهات المعنية على كل المستويات بالدولة.