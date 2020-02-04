أخبار مصر | اليوم.. 'الأعلى للإعلام' يحقق في مخالفات التغطية الإعلامية لـ 'فيروس كورونا'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'الأعلى للإعلام' يحقق في مخالفات التغطية الإعلامية لـ 'فيروس كورونا' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، اجتماعًا؛ لمواصلة مناقشة تقرير أعدته لجنة الرصد بالمجلس عن الأداء الإعلامي خلال شهر يناير، والتغطيات الإعلامية ومن أهمها التغطية الإعلامية لفيروس كورونا.

وقال جمال شوقي رئيس اللجنة، إن الاجتماع يناقش ما إذا كان شاب التغطية مخالفات من عدمه، ومدى الالتزام بالمعايير الإعلامية في شأن نشر الأخبار الخاصة بالصحة والأوبئة والتي قد تسبب الذعر والقلق للرأي العام.

وأضاف أن اللجنة ستناقش أيضًت مدى الالتزام بإسناد الأخبار لمصادرها الرسمية وهي وزارة الصحة، والمنوطة بالحديث عن مثل هذا الأمر دون غيرها.