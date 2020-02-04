أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يستمع لأقوال مصطفى بكري في شكوى ضده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يستمع لأقوال مصطفى بكري في شكوى ضده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، في اجتماعها الأحد المقبل، التحقيق في الشكوى المقدمة من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ضد برنامج حقائق وأسرار للإعلامي مصطفى بكري على قناة صدى البلد.

وكانت اللجنة قد استمعت إلى أقوال نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصري، والتي سردت للجنة وقدمت مستندات تؤكد عدم صحة ما تم بثه في البرنامج بشأن سحب الترددات الخاصة بالفضائية المصرية أو الاستغناء عن أي من العاملين بها.

كما استمعت اللجنة خلال اجتماعها أمس، إلى أقوال محمود بكري رئيس تحرير البرنامج وممثل إدارة القناة في الشكوى. ومن المنتظر أن تواصل اللجنة تحقيقاتها في الشكوى تمهيدا لإصدار توصية بشأنها.