أخبار مصر | "تضامن النواب": فرض ضريبة 5 جنيهات على 14 خدمة

ووافقت اللجنة على عدد من مواد القانون، على أن تناقش باقي المواد خلال الأيام المقبلة؛ تمهيدا لإقراره وإحالته للجلسة العامة.

وانتهى مجلس النواب، من مشروع قانون صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال دور الانعقاد الحالي والأخير، لدعم هذه الفئة قبل انتهاء فترة البرلمان الحالي

ونص مشروع القانون في مادته الـ11، على فرض ضريبة طابع قيمتها خمسة جنيهات على رسوم استخراج 14 خدمة تُقدم للمواطنين لصالح صندوق ذوي الإعاقة حتى يستطيع أن يقوم بالمهام التي حددها له القانون، وتشمل الخدمات:

1-رخصة تسير المراكبات بجميع أنواعها.

2-رخصة السلاح

3-التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.

4_استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.

5-رخصة القيادة بجميع أنواعها

6-تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها ويتثنى من ذلك التذاكر التي تقل قيمتها عن ثلاثون جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.

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7-تأشيرات الإقامة للأجانب

8-طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

9- تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها.

10-عقود المقاولات والتوريدات الحكومية

11- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية..

12-طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

13-تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

14- طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.