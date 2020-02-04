أخبار مصر | رئيس "اقتصادية القناة": حجم استثمارات المنطقة ١٧ مليار دولار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "اقتصادية القناة": حجم استثمارات المنطقة ١٧ مليار دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأشار إلى حجم الاستثمارات والإنفاق الذي تم بالمنطقة، من أعمال بنية تحتية وتطوير وتنمية، بلغ 17 مليار دولار، ولذا تستهدف خطة المنطقة الخمسية مضاعفة عدد الشركات والاستثمارات بالمنطقة.

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إن هناك 247 شركة تعمل حاليا بالمنطقة، من خلال 14 مطورا صناعيا.

ودعا "زكي"، الشركات السويسرية، لزيارة المنطقة الاقتصادية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة أنها تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية الجغرافية واللوجستية، وتوفير إمدادات كبيرة من الطاقة، وبنية تحتية ومرافق تم تنفيذها على أعلى مستوى.

ونوه "زكي" بوجود إعفاءات وحوافز جمركية وضريبية لدعم الصادرات والصناعات التكنولوجية.

ونظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع السفارة السويسرية بالقاهرة، منتدى الاستثمار المصري السويسري.

وجاء ذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجي بارميلان، وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي السويسري ووفد رسمي سويسري.

كما حضر ممثلو 32 شركة سويسرية برئاسة هاينز كارر، رئيس اتحاد الشركات السويسرية، وبهاء العطار، الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية السويسرية.