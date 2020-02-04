أخبار مصر | وزير التنمية المحلية يبحث مع السفير الهندي مكافحة الفقر بالمناطق الريفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية يبحث مع السفير الهندي مكافحة الفقر بالمناطق الريفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، راهول كولشريشت سفير الهند بالقاهرة، وجاء ذلك بحضور عدد من القيادات بالوزارة والسفارة الهندية.

وقدم شعراوي، في بداية اللقاء، التهنئة للسفير الهندي بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الـ71 لعيد الجمهورية، مشيدًا بمستوى التعاون بين الوزارة والجانب الهندي فيما يخص توفير المنح والدورات التدريبية للكوادر المحلية خلال الفترة الماضية في عدد من المجالات التي تهتم بها الوزارة خاصة دورة تنمية القدرات في إدارة العملية الانتخابية والتي عقدت في الهند بالفترة من 17 إلى 29 نوفمبر 2019.

وتناول الاجتماع، سبل دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة والاستفادة من الخبرات الهندية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحث إمكانية تنظيم دورات وبرامج تدريب لرفع قدرات العاملين بالمحليات بالديوان العام للوزارة والمحافظات فيما يخص مجال إدارة المخلفات الصلبة والاستفادة من الشركات الهندية الرائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى مجال توفير فرص العمل للمرأة والفتيات خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وكما تم أيضًا التباحث حول تبادل الخبرات والتعاون بين المعاهد المتخصصة في البلدين العاملة بمجال التنمية المحلية وخاصة بين معهد أحمد أباد للإدارة العليا ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وأكد شعراوي، على رغبة الوزارة في الاستفادة من التجربة الهندية في مجالات مكافحة الفقر في المناطق الريفية وبحث إمكانية التعاون في تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير المراكز الحرفية بالمحافظات والتي يبلغ عددها حوالي 78 مركزًا حرفيا وتبادل الزيارات لخبراء من الهند في المجالات التي تخص التنمية المحلية وعلى رأسها اللامركزية والتنمية الريفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ومن جانبه، أكد سفير الهند، على عمق العلاقات الثنائية بين القاهرة ونيودلهي منذ عدة عقود طويلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرًا إلى توفير بلاده عدد كبير من المنح الدراسية، وبرامج التدريب سنويًا لمصر في مختلف التخصصات والقطاعات للكوادر البشرية في بعض الوزارات والهيئات بالدولة خاصة مجالات تكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، واللغات، وتنمية المهارات وخلق فرص العمل.

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وأشار راهول كولشريشت، إلى حرصه على توفير كافة الدورات والبرامج التدريبية التي ترغب وزارة التنمية المحلية في تنفيذها، وسيتم خلال الفترة القادمة بحث الإجراءات الخاصة بتنفيذ تلك الدورات والبرامج بعد العرض على الجهات المختصة فى الهند والانتهاء من كافة الترتيبات لذلك.

وأكد السفير الهندي، أن التحديات الموجودة في البلدين مشتركة في عدد من المجالات ويمكن أن نعمل معًا لتبادل الخبرات والتعاون المشترك لتحقيق مصلحة الشعبين والبلدين.

وأكد شعراوي، اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل كافة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية على مستوى الديوان العام للوزارة أو المحافظات، مؤكدًا أهمية وجود كوادر وقيادات محلية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة.

وأشار، إلى حرصه على زيادة المستفيدين من الدورات والمنح التدريبية خلال العام الجاري للكوارد المحلية خاصة مع الدول الصديقة والشقيقة لمصر لإيجاد إدارة محلية قوية وفعالة وقوية وقادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل فعال وكفء لكافة المواطنين.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين الوزارة والمسئولين بالسفارة الهندية بالقاهرة للبدء في إجراءات تنفيذ التعاون في المجالات التي تم بحثها خلال الاجتماع.