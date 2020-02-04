أخبار مصر | الفريق أسامة ربيع: تطبيق خطة زيادة الأعماق في قناة السويس قريبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفريق أسامة ربيع: تطبيق خطة زيادة الأعماق في قناة السويس قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إن حرب الشائعات لن تنال من قناة السويس الجديدة، ولن تنال من المشروع العملاق شيئا، مشيدا بموقف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس ووأد محاولات جماعات الدم والشر لترويج الشائعات التي تلحق الأضرار بمشروع القناة الجديدة، التي أظهرت قوة الترابط والتلاحم بين المصريين والقيادة السياسية وترجمت مفهوم الوطنية والانتماء.

جاء ذلك على هامش اللقاء الذى جمع عبدالقادر، بالفريق ربيع، للاتفاق على دعوته بلجنة إعلام البرلمان لعرض ما تم تحقيقه منذ توليه رئاسة الهيئة، وملامح خطته المستقبلية للنهوض بهذا المشروع العملاق.

وأوضح عبدالقادر، في بيان اليوم: أن القناة تمكنت من جذب السفن المارة برأس الرجاء الصالح من شرق وجنوب أمريكا، بتخفيض بلغ نحو 60%، مشيرا إلى أن 2019 كان أفضل بكثير من سابقه الذي حقق أرباح بنحو 6 مليارات دولار من خلال عبور 18400 سفينة، بزيادة بلغت 1200 سفينة قبل شق القناة، مؤكدا أن القناة حققت نجاحات عظيمة غيرت نظرة العالم للاقتصاد المصري.

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وأشار إلى أن القناة أحدثت طفرة كبيرة في مجال النقل البحري العالمي، حيث تعبر حاليا 82 سفينة يوميا، مقابل 43 سفينة في الماضى، بالإضافة إلى إلغاء فترة انتظار السفن التي كانت تصل لأكثر من 10 ساعات، حيث تم إنشاء ما يتراوح بين 6 و12 جراجا، وممرات بين القناتين، لزيادة معدلات الأمان.

وأكد على اهتمام مسئولي القناة برفع كفاءة المرشدين والقباطين العاملين بها، وتحديث برامج التعامل وصولا إلى التحول الرقمي في بورسعيد، والداتا سنتر بالإسماعيلية، يكشف الرؤى الحقيقية والمستقبلية التي يتم العمل بها، ما نتج عنه توفير الوقود والعمالة والزمن الذي تستغرقه السفن المارة بالقناة.

من جانبه نفى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ما أشيع بشأن وجود خسائر تبلغ 60 %، مؤكدا أن القناة حققت أرباحا بنسبة 40 %، كانت تذهب لمجرى ملاحي آخر، كاشفا أن القناة حصدت ثقة وسمعة عالمية طيبة، في زمن قياسي، موضحا أن المنطقة الاقتصادية في القناة الجاري إنشاؤها ستكون لها اليد العليا في تحقيق التنمية والاستثمار الجاذب للاقتصاد العالمى.

وأشار الفريق ربيع، إلى أن القناة في طريقها قريبا لتطبيق خطة لزيادة الأعماق باستقبال كراكتين جديدتين من هولندا خلال أكتوبر المقبل، وثالثة في أبريل 2021.