أخبار مصر | "أنا تلميذ المستشار حسام".. ننشر كواليس تكريم وزير العدل السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أنا تلميذ المستشار حسام".. ننشر كواليس تكريم وزير العدل السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استكمالًا لما بدأته الحكومة من تكريم الوزراء والمحافظين السابقين،

أهدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، درع تكريم للمستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل السابق،بحضور المستشار عمر مروان، الوزير الحالي.

وتقدم رئيس الوزراء، بالشكر للمستشار حسام عبدالرحيم، على جهوده المبذولة خلال فترة توليه المسئولية، مضيفا: لقد شرفت بالعمل معكم، وأديتم مهمتكم، وهذه هي سنة الحياة، حيث يستكمل بعضنا ما بدأه الآخرون.

وعقب "عبدالرحيم" قائلا: بل أنا الذي شرفت بالعمل تحت رئاستكم، ففي الفترة التي توليتم فيها المسئولية لم أر مثلها من تفان في العمل، وإخلاص لصالح الوطن، والجميع يعمل باجتهاد وشفافية.

ومن ناحيته، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل: أنا تلميذ للمستشار حسام عبدالرحيم، وهو الذي أتى بي مساعدًا له، وبعدها بشهور توليت مهام وزير شئون مجلس النواب، بدعم متواصل منه، متمنيا له التوفيق الدائم.