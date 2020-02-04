أخبار مصر | برلمانية تطالب بخفض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بخفض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تأثير ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء مؤخرًا على العديد من الشركات الصناعية الكبرى، والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، نظرًا لكونها من المصانع المستهلكة للطاقة من الغاز والكهرباء.

وقالت البرلمانية في طالبها: إن أسعار الطاقة لهذه الشركات بصورة متواصلة وتعجيزية لها، فارتفع سعر الغاز الطبيعي من 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، وأيضًا سعر الكهرباء لمصاهر الألمونيوم في شركة مصر للألومنيوم.

ونوهت بأن التعريفة في مصر بلغت نحو 6.7 سنتکیلووات.ساعة، وهذا الرقم يسجل أعلى سعر للكيلو وات. ساعة مقارنة بجميع المصاهر في العالم.



وطالبت وكيلة المشروعات الصغيرة بتدخل فوري وقوي من قبل الدولة لدعم كياناتها الصناعية الضخمة وإزالة خطر التوقف الذي يهددهم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.