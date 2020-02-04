أخبار مصر | محافظ القاهرة يوجه بسرعة إصلاح ماسورة مياه في مصر الجديدة

وتلقت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بلاغا صباح اليوم يفيد بكسر الماسورة وانفجار المياه بمحيط الموقع.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الماسورة، وعودة حركة المرور لطبيعتها.

وانتقل المسئولون بشركة المياه وحي مصر الجديدة للقيام بأعمال الإصلاح مصطحبين شفاط لسحب المياه الموجودة بالشارع ، وتم عمل التعديلات المرورية اللازمة؛ لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة، بما لا يؤثر على حركة السيارات.

وكلف المحافظ، رئيس حي مصر الجديدة ومسئولي شركة المياه، بإعادة الشيء لأصله بعد التأكد من إتمام أعمال الإصلاح وعدم تسرب المياه.

