أخبار مصر | رئيس الوزراء لوفد البنك الدولي: ننفذ الإصلاحات في زمن وجيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء لوفد البنك الدولي: ننفذ الإصلاحات في زمن وجيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفد البنك الدولي، المكلف بتقرير تيسير أداء الأعمال، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وعرض مسئولو البنك على رئيس الوزراء، نتائج الدراسات والتوصيات المتعلقة بتقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، والمجالات التي أحرزت فيها مصر تقدمًا من خلال برامج الإصلاح الهيكلي الجاري تنفيذها، والمجالات الأخرى، والمقرر العمل عليها الفترة المقبلة، لوضع الدولة على مؤشر سهولة أداء الأعمال.



وأثنى رئيس الوزراء على جهود فريق البنك الدولي، وأوصى بضرورة تحسين المجالات المتعلقة بها، مؤكدا أن هذا الشأن في أولوية اهتمامات الحكومة المصرية.

وقال مدبولي: إن الوزارات كافة تعمل على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في زمن وجيز، لإحداث التغيير الذي يتماشى مع خطط الإصلاح الهيكلي الذي تتبناه الحكومة، ليكمل النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي في شقيه المالي والنقدي.