أخبار مصر | السفير الأمريكي: العالم ينتظر اللحظة التاريخية لافتتاح المتحف المصري الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الأمريكي: العالم ينتظر اللحظة التاريخية لافتتاح المتحف المصري الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، السفير الأمريكي جوناثان كوهين، والوفد المرافق له، خلال زيارتهم للمتحف.

بدأت الزيارة بجولة داخل المعامل المتخصصة في مركز الترميم، والموقع الإنشائي، والبهو العظيم للمتحف المصري الكبير، الذي يضم تمثال الملك رمسيس الثاني وعمود الملك مرنبتاح.

وأبدى الوفد إعجابه البالغ بالجهود المبذولة، حيث قال السفير الأمريكي: إن العالم ينتظر تلك اللحظة التاريخية لافتتاح هذا المشروع الضخم.

والمتحف المصري الكبير هو مشروع مصر الطموح، الذي تولية الدولة والعالم أهمية كبيرة، حيث يعتبر أكبر متحف في العالم خُصص لحضارة واحدة، هي الحضارة المصرية القديمة كما.

وتُعرض بالمتحف ولأول مرة أكثر من ٥٠٠٠ قطعة لكنوز الملك الذهبي توت عنخ أمون، بالإضافة إلى عرض التابوت الخارجي للملك الشاب والذي ظل بمقبرته منذ اكتشافها عام 1922، حتى تم نقله للمتحف المصري الكبير العام الماضي ليعرض ولأول مرة الثلاث توابيت الخاصة بالملك الشاب مجتمعة.