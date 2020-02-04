أخبار مصر | غدا.. ندوة عن قانون التأمينات الجديد بـ"تجارة عين شمس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. ندوة عن قانون التأمينات الجديد بـ"تجارة عين شمس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الندوة تقام بقاعة الأستاذ الدكتور علي لطفي، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، في إطار الاهتمام بنشر وتعميق الفكر والوعي التأميني لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي. ويشارك في فعاليات الندوة، كل من الأستاذ عمر حسن، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتأمينات والمعاشات، والأستاذ محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، والأستاذ محسن الطنطاوي، رئيس قطاع الشئون الفنية بالصندوق.

تشهد كلية التجارة جامعة عين شمس، غدا الأربعاء، ندوة تثقيفية حول قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كما يشارك، الأستاذ الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، والدكتور محمد حسن عبد المجيد، المنسق العام للشهادات المهنية بالكلية، والمستشار المالي بمجلس النواب، ونخبة من القيادات والعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجامعة عين شمس.