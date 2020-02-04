أخبار مصر | برلماني: ملف تشجير الشوارع يحتاج لرؤية جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: ملف تشجير الشوارع يحتاج لرؤية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال "مشهور" في بيان له: إن هناك عدم كفاية وكفاءة في المتابعة والصيانة لأشجار الشوارع، فهي إما لا تتم مطلقًا أو إذا تم جزء منها يكون بصورة خاطئة وعدم اختيار الأنواع الشجرية الملائمة لكل موقع وطبيعته.
وأوضح أن طريقة تعامل المواطنين والأفراد مع الأشجار، يمكن أن نقول عنها إنها وحشية، ولا يوجد احترام لها أو رعاية، حيث نجد من يقطع شجرة أو فروعًا منها أو أوراقًا من دون داعٍ، ونجد من يضع عليها حامضًا أو مبيدًا لقتلها.
وأضاف أن غياب الوعي السليم لدى المواطنين، فيما يتعلق بالتعامل مع الأشجار، يرجع إلى غياب المناهج والبرامج التعليمية التى من شأنها غرس هذه المعلومات لدى المواطنين منذ سن المدرسة.
وأورد أن الكثير من الدّراسات تفيد بأنّ مجرد التّواجد في بيئة تكثر فيها المساحات الخضراء، أو ممارسة نشاط بدني في أماكن طبيعيّة يوفر الكثير من الفوائد الصّحيّة والنفسيّة للبشر.