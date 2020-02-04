أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن التشجير العشوائي في الشوارع

وأوضح، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هناك عدم كفاية وكفاءة المتابعة والصيانة لأشجار الشوارع، فهي إما أنها لا تتم مطلقًا أو إذا تم جزء منها يكون بصورة خاطئة وعدم اختيار الأنواع الشجرية الملائمة لكل موقع وطبيعته، بالإضافة إلى قطع الأشجار من على الطرق دون محاسبة، وأحيانًا بموافقة الأحياء دون الرجوع لجهة متخصصة، فضلًا عن مذابح الأشجار الأخرى التى تتكرر في أنحاء مختلفة بين الحين والآخر.

وشدد مشهور، على طريقة التشجير العشوائي فأحيانا كثيرة ما تكون ضارة، في ظل غياب الأشجار التي يجب أن تكون متواجده في المناطق، والتي يمكن أن تجعلها أكثر جمالًا، وتوفر بيئة صحية للبشر، لتحقيق استفادة أكبر للدولة، حيث إن الكثير من الدّراسات تفيد بأنّ مجرد التّواجد في بيئة تكثر فيها المساحات الخضراء، أو ممارسة نشاط بدني في أماكن طبيعيّة يوفر الكثير من الفوائد الصّحيّة والنفسيّة للبشر.

وأشار النائب، إلى طريقة تعامل المواطنين والأفراد مع الأشجار، حيث أكد أنه يمكن أن نقول عنها إنها وحشية، ولا يوجد احترام لها أو رعاية، ونجد من يضع عليها حامضًا أو مبيدًا لقتلها، ونجد من يقطع شجرة أو فروعا منها أو أوراقا دون داع، ويرجع غياب الوعي السليم لدى المواطنين، فيما يتعلق بالتعامل مع الأشجار إلى غياب المناهج والبرامج التعليمية التى من شأنها غرس هذه المعلومات لدى المواطنين منذ سن المدرسة.

