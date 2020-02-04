أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء على الشركات الصناعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء على الشركات الصناعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت "أبو السعد" في بيان، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراكم الديون على العديد من هذه الشركات الصناعية بجانب وقوع أخرى في خطر التوقف عن العمل في أي وقت، نتيجة ارتفاع التكلفة الإنتاجية وانخفاض المشتريات، نتيجة لاحتدام المنافسة بينها وبين الصناعات الخارجية التي تتحمل تكلفة إنتاجية أقل.
وأوضحت، أنه ارتفعت أسعار الطاقة لهذه الشركات بصورة متواصلة وتعجيزية لها، فارتفع سعر الغاز الطبيعي من 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، وأيضًا سعر الكهرباء لمصاهر الألمونيوم في شركة مصر للألمونيوم حيث بلغت التعريفة في مصر حوالي 6.7 سنتکیلووات.ساعة وهذا الرقم يسجل أعلى سعر للكيلووات.ساعة مقارنة بجميع المصاهر في العالم.
وطالبت وكيلة المشروعات الصغيرة، بالتدخل الفوري والقوي من قبل الدولة لدعم كياناتها الصناعية الضخمة وإزالة خطر التوقف الذي يهددهم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وكما طالبت بإعلان الدولة عن خطة واضحة بخفض أسعار الطاقة للمصانع لانتشالها من أزمتها وإنقاذ الصناعة المصرية لاسيما في ضوء زيادة إنتاج الطاقة في مصر بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي وتهاوي الأسعار العالمية إلى مستويات غير مشجعة للتصدير.