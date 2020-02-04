أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء على الشركات الصناعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء على الشركات الصناعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تأثير ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء مؤخرًا على العديد من الشركات الصناعية الكبرى، والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك نظرًا لكونها من المصانع المستهلكة للطاقة من الغاز والكهرباء.

وقالت "أبو السعد" في بيان، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراكم الديون على العديد من هذه الشركات الصناعية بجانب وقوع أخرى في خطر التوقف عن العمل في أي وقت، نتيجة ارتفاع التكلفة الإنتاجية وانخفاض المشتريات، نتيجة لاحتدام المنافسة بينها وبين الصناعات الخارجية التي تتحمل تكلفة إنتاجية أقل.