أخبار مصر | تعديل مهم من "التعليم" بشأن طريقة عرض نتيجة ثانية ثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعديل مهم من "التعليم" بشأن طريقة عرض نتيجة ثانية ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عرض نتيجة امتحانات الصف الثاني الثانوي بالدرجات، بدلا من التقييمات بالألوان، بناءً على رغبة الطلاب.

ومن المقرر إعلانها اليوم، بحيث يجد الطلاب درجاتهم عليها في كل مادة مكتوبة وهي 100 درجة فقط لكل مادة.



وأعلنت الوزارة، نتيجة الصف الثاني الثانوى 2020، عبر موقعها الرسمي، وقامت بتفعيل رابط الدخول على النتيجة من هنا.



وظهرت النتيجة للطلاب، في شكل بطاقة تعريفية في كل مادة 4 ألوان، وأوضحت أن هذه البطاقة تهدف إلى تعريفهم بمستواهم في المواد الدراسية، بعد تحليل الإجابات الخاصة بهم، وأن هذه البطاقة مدون بها أسمائهم والكود الخاص بهم واسم مدرستهم ومحافظتهم والإدارة التعليمية التابعين لها، ومدون بها ألوانا توضح مقياس أداء الطالب في كل مادة دراسية.

وأشارت إلى أن اللون الأرزق يشير إلى مستوى عالٍ في أداء الطالب، واللون الأخضر إلى مستوى مناسب، والنقطة الصفراء إلى ضعف أداء التحصيل الدراسي للطالب، والمساحة البيضاء أسفل الشريط إلى أن الطالب يحتاج لتحسين لتحقيق المستوى المطلوب للانتقال إلى الصف الثالث الثانوي.

ونوهت الوزارة بأنه إذا لم يأخذ الاختبار الإلكتروني فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادي، وبأن النقطة السوداء تعبر عن نتيجة الطالب، بينما يعبر السهمين باللون الأسود إلى متوسط مستوى الطالب على مستوى الجمهورية.