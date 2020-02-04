أخبار مصر | بيان عاجل لـ3 وزراء حول تدفق مياه الصرف الصحي ببحيرة التمساح

وأضاف النائب: "تدفق مياه الصرف الصحي الخام (مجاري بدون معالجة) على بحيرة التمساح في منطقة فايد، بالقرب من حلقة الأسماك وتواجد تجمع الصيدين، ما يهدد المنطقة بكارثة بيئية ومخاطر على الصحة العامة كما هو موضح بالصور الفوتوغرافية المرفقة.

وتابع: "فضلًا عن تأثر ذلك على الأسماك والكائنات البحرية – ويؤكد سكان المنطقة وجود خط انحدار صرف من محطة الصرف الصحي بمنطقة فنارة ".

وأضاف النائب، أنه استنادا وإعمالًا لنص المادة 134 من الدستور، والمادة 197 من اللائحة الداخلية، برجاء توجيه بيان عاجل وطلب إحاطة للسادة وزراء الإسكان، والصحة، والبيئة.

وطالب بسرعة التدخل حفاظًا على الصحة العامة وحماية المواطنين والثروة السمكية، وعدم تلوث البحيرات ومواردها الطبيعية، قائلًا: "للأسف يحدث ذلك في الوقت التي توجد توجيهات من القياد السياسية بتطهير البحيرات من التلوث حفاظًا على ثروات بلادنا الطبيعية والصحة العامة".