أخبار مصر | اليوم.. خارجية البرلمان تستقبل السفير النيوزيلندي بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. خارجية البرلمان تستقبل السفير النيوزيلندي بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش اليوم الثلاثاء، السفير النيوزيلندي لدى جمهورية مصر العربية جريج لويس، وذلك بمقر البرلمان.

ويأتي استقبال لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، للسفير النيوزلندي لدى مصر، في إطار تعزيز العلاقات المصرية–النيوزيلندية في شتى المجالات، لا سيما على المستوى البرلماني، وبحث أفق التعاون بين البلدين.