مصر | مشاجرة دموية ووقوع قتيل في دار السلام.. والسبب "ذراع بلايستيشن"

وتبلغ لقسم شرطة دار السلام من الأهالي بمشاجرة ومتوفى بشارع زيدان جزيرة دار السلام، دائرة القسم، وبالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة على النحو التالي: طرف أول يدعى "صلاح. ن.ص" 22 عاما، عامل سابق بمحل بلاي ستيشن كائن بمحل البلاغ ومقيم شارع الشربيني من شارع زيدان دائرة القسم، توفي إثر إصابته بجرح نافذ أسفل الإبط الأيسر عقب نقله لمستشفى المعادي العسكري، وطرف ثان يدعى "طارق.ج.ع"، 19 عاما، طالب ومقيم 3 شارع وادي النيل جزيرة دار السلام دائرة القسم.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام الطرف الثاني باتهام الأول بسرقة ذراع بلاي ستيشن، من داخل محل عمله السابق ملك أحد أصدقائه، وتطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته، وتأيدت الواقعة بشهادة عدد من شهود الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.