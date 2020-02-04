مصر | القبض على عاطلان لإتجارهم في المواد المخدرة بعين شمس

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نجحت قوات أمن القاهرة، في إلقاء القبض على عاطلان، لإتجارهم في المواد المخدرة، بمنطقة عين شمس.

البداية كانت، أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، بشارع الحرية دائرة القسم، تمكنت من ضبط المدعو "زكريا. ا. س"، 23 عاما، عاطل، ومقيم حارة محمد علي، شارع الزعيم غاندي دائرة القسم، وبحوزته 60 قرص مخدر.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر تحصله عليها من أحد الأشخاص يدعى"ا. ج. ج"، 21 عاما، عاطل، مقيم 77 شارع أمين مصطفى، من شارع محمد عسكر، الزهراء دائرة القسم.

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بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير أمكن ضبطه، وبحوزته المضبوطات الآتية: "200 قرص مخدر، 564 قطعة صفراء اللون تشبه السبائك الذهبية، مبلغ مالي 700 جنيه، هاتف محمول".

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وأقر باستخدامه للقطع الصفراء المضبوطة بحوزته بقصد النصب على المواطنين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.