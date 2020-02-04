مصر | أبرزها ملابس أجنبية الصنع.. "الداخلية" تضبط 3 قضايا تهريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزها ملابس أجنبية الصنع.. "الداخلية" تضبط 3 قضايا تهريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت وزارة الداخلية، العديد من الحملات لضبط المخالفات والتصدي لها، في العديد من القطاعات، مثل الأمن العام ومكافحة التهريب والمخدرات.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية: