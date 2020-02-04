مصر | أبرزها ملابس أجنبية الصنع.. "الداخلية" تضبط 3 قضايا تهريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزها ملابس أجنبية الصنع.. "الداخلية" تضبط 3 قضايا تهريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:
وتم في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ضبط 3 قضايا تهريب أبرزها ملابس أجنبية الصنع، مواد غذائية، سجائر، حيث بلغت إجمالي القيمة والتعويض أكثر من 300 ألف جنيه.
ونجحت الحملات، بمجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة، في ضبط قضية واحدة، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 23 قضية أبرزها مزاولة مهنة من دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية من دون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات مسطح مائي، سلاح أبيض، مخالفات السائقين.
وفىما يتعلق بمجال المخالفات المرورية، تم ضبط 1057 مخالفة متنوعة، وفي قطاع تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 237 حكما، بينما بمجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات"، تم ضبط 12 قضية متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة عليها.