مصر | "لحوم فاسدة وبنزين مغشوش".. تعرف على جهود التموين خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لحوم فاسدة وبنزين مغشوش".. تعرف على جهود التموين خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، العديد من الحملات لضبط جرائم الغش التجاري حيث أسفرت عن ضبط 1003 قضايا تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة.

وتم ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لمطعم للوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الظاهر بمحافظة القاهرة، لحيازته 600 كيلو جرام لحوم مفرومة، كفته، معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المرافقة للمأمورية.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع للطباعة والدعاية والإعلان "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، لحيازته 7700 فرخ كرتون فارغ منتج نهائي معدة للبيع، مقلدة ومغشوشة للعلامات التجارية دون تفويض بغرض توزيعها على المحلات غير المرخصة، وكذلك 13،500 طن رول بلاستيك مستلزمات إنتاج معد للطباعة ومجهولة المصدر.

ونجحت الحملة في ضبط مالك مصنع لإنتاج الأدوات المنزلية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، لحيازته 730600 قطعة أدوات منزلية، بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتمكنت من ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، لتجميعه 20000 لتر "بنزين 80"، دون التعاقد مع الجهات المختصة، وذلك بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمى فى السوق السوداء، حيث قدرت الكمية المضبوطة بأكثر من 130 ألف جنيهًا تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

