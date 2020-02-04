مصر | "المنوم في القهوة".. خالة تقتل ابن شقيقتها بطريقة وحشية بمساعدة زوجها

وتبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بالعثور على جثة شخص ملقاةٍ بمنطقة بيجام بدائرة القسم، وبالانتقال لمحل البلاغ تبين أن الجثة لأحد الأشخاص عامل بصيدلية، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بذات المنطقة، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده.

وبسؤال والده قرر بسابقة علاج ابنه من تعاطي المواد المخدرة ولم يعلل سببًا لوفاته وأضاف بعدم وجود هاتفه المحمول.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من خالة المجني عليه وزوجها، مقيمان بذات المنطقة.

Advertisements



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة، وقررا بسابقة محاولة المجني عليه تهديد المتهمة الأولى أكثر من مرة وأبنائها، ولدى علم المتهم الثاني طلب من زوجته استدراجه لمسكنهما وعقب وصوله قامت بتقديم مشروب قهوة له دست به أقراص منومة، وعقب غيابه عن الوعي قام بكتم أنفاسه فأودى بحياته واستولى على هاتفه المحمول وقام بالتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور.



وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

