مصر | حبس سائق ميكروباص لاتجاره في الهيروين بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس سائق ميكروباص لاتجاره في الهيروين بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الثلاثاء، حبس سائق ميكروباص 15 يومًا، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين بنطاق قسم شرطة السلام.

كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، أكدت قيام "إسلام عبد المقصو"، 22 سنة، سائق ميكروباص، ومقيم بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، عن طريق توصليها الميكروباص الخاص به.

بتقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوة أمنية في ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على "كيس هيروين، يزن نحو 250 جراما ومبلغ مالي، وهاتف محمول"، بقصد الاتجار.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.