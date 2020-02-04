مصر | ضبط 4 حولوا صيدلية لـ"مصنع ترامادول" في الشرقية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام أربعة أشخاص: صيدلي، موظف بشركة تغليف مستحضرات طبية، عامل بصيدلية، وموظف بشركة صناعات دوائية، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمون بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال التصنيع والاتجار بالعقاقير المخدرة، خاصة عقار الترامادول، وترويجه على عملائهم، متخذين من صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة فاقوس مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية وبالاشتراك مع إدارة تفتيش الصيادلة بالشرقية، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالصيدلية المشار إليه، وبتفتيش الصيدلية ومسكن أحدهم تم ضبط الآتي: 7000 سبعة آلاف قرص مخدر لعقار الترامادول، وكمية من بودرة الترامادول المخدر وزنت 30 كيلو جرام، وكمية من بودرة الإمفيتامين التي تستخدم في تصنيع العقاقير المخدرة وزنت 100 كيلو جرام، وكمية من مادة برمنجنات البوتاسيوم وزنت 29 كيلو جرام، كمية من مادة نيتريك أسيد وزنت 100 كيلو جرام، 45 علبة بيتادين مغشوش وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 198 من منتج دوائي مغشوش وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كمية من مستلزمات الإنتاج تستخدم فى عملية تصنيع دواء مغشوش وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، سيارتين، مبلغ مالي، و4 هاتف محمول.