مصر | "جبن فاسده وسكر غير مرخص".. حملات مكثفة لتموين الإسكندرية

ضبط مسئول عن مصنع لتعبئة السكر كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك، لإدارته المصنع بدون ترخيص وتعبئته داخل عبوات ناقصة الوزن عن المدون عليها، وعُثر بداخل المصنع على 460 عبوة سكر وزنها 1 كيلو جرام ناقصة الوزن بمقدار 50 جرام فى وزن العبوة، و1،350 طن سكر من مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، كمية كبيرة من الأكياس الفارغة المعدة للتعبئة.

كما نجحت في ضبط مسئول عن مصنع لصناعة المنظفات كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لإدارته المصنع بدون ترخيص وتعبئة المنظفات مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، تم ضبط كمية قدرها 1،200 طن من مستلزمات الإنتاج أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، و3600 عبوة صابون منتج نهائي غير مطابق للمواصفات القياسية معدة للبيع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسئول عن مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب لإدارته المصنع بدون ترخيص، وتصنيع المستلزمات الطبية مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وتم ضبط كمية قدرها 1،100 طن مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر، 75600 قطعة مسلتزمات طبية لتصنيع الأسنان تم تصنيعها بدون ترخيص.

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وكذلك ضبط مسئول عن مصنع لتصنيع منتجات الألبان كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وتم ضبط كمية قدرها 3 طن جبن أبيض منتهية الصلاحية 2،400 طن جبن لها تغير فى خواصها الطبيعية 2،500 طن ملح سياحات مستلزمات إنتاج جميعها غير صالحة للإستهلاك الأدمى.

وضبط مسئول عن مخزن زيوت سيارات بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لقيامه بتجميع زيوت السيارات السابق إستخدامها والملوثة للبيئة والمحظور حيازتها بقصد الإتجار بها وبيعها بالأسواق، وتم ضبط كمية قدرها 13 طن من زيون محركات السيارات والشحومات السابق إستخدامها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.